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Spor

Hüseyin Çimşir: ''Sahaya karakter koyduk''

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

05 Temmuz 2020 Pazar 23:53 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 23:53
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Trabzonspor'un Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçın ardından bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Cimşir açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın zorlu bir rakip olduğunun altını çizen Cimşir, "Galip geldiğimiz için bütün oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, sahaya bugün karakter koydular. Geçen hafta Başakşehir karşısında Galatasaray'ın çok iyi oyunu vardı ve bşz de buna paralel olarak planlarımızı yaptık. Galatasaraylı oyuncu atıldıktan sonra işimizi biraz daha kolaylaştı, 2. golü bulduktan sonra da daha sakin, daha akılcı oynamamız gerekiyordu ancak kazandığımız için elbette mutluyuz" dedi.

BAŞAKŞEHİR'LE BİZ KALDIK

Şampiyonluk yarışında Başakşehir ile bire bir kaldıklarını ifade eden Cimşir, "Başakşehir ve biz kaldık gibi görünüyor; kaybedecek bir şey olduğu zaman bunun stresi olabiliyor ve bizim bu stresi yönetebilmemiz gerekiyor. Artık 4 maçımız kaldı ve maç maç gideceğiz, kayıplar olabilir. Biz şehir olarak inatçı bir toplumuz ve camiamızla, şehirimizle bu şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız" dedi.

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