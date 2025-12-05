İSTANBUL 20°C / 11°C
Spor

Hüseyin Cinkara Avustralyalı dünya şampiyonu Jai Opetaia'ya karşı ringe çıkıyor

Almanya'da yaşayan Türk asıllı boksör Hüseyin Cinkara, Gold Coast'ta Avustralyalı Dünya Boks şampiyonu Jai Opetaia ile ringe çıkacak. Cinkara, kazanırsa Dünya Şampiyonluğu'nu Avustralyalı Opetaia'nın elinden almış olacak. İşte detaylar...

5 Aralık 2025 Cuma 16:02
Hüseyin Cinkara Avustralyalı dünya şampiyonu Jai Opetaia'ya karşı ringe çıkıyor
ABONE OL

Almanya'da yaşayan Türk asıllı Boksör Hüseyin Cinkara, 6 Aralık Cumartesi günü, Gold Coast'ta, kruvazör sıklette International Box Federation IBF ve Ring Magazine maçında ringe çıkacak. Almanya şampiyonu, Avrupa Şampiyonu, Asya şampiyonluğu, kıtalararası şampiyonluk unvanlarının sahibi Cinkara'nın rakibi, aynı ağırlıkta dünya şampiyonu olan Avustralyalı boksör, Jai Opetaiaç.

Bu bir unvan maçı. Cinkara kazanırsa, Dünya Şampiyonluğu'nu Avustralyalı Opetaia'nın elinden almış olacak.

Almanya'da yaramazlığı nedeniyle kendisini spora teşvik eden ailesinin yönlendirmesiyle 11 yaşında boksa başlayan Hüseyin Cinkara 2016'dan sonra boksa profesyonel olarak devam etti.

Hüseyin Cinkara'nın profesyonel boks yaşamında hiç yenilgisi bulunmuyor.

Aslında iki boksör, 2025'in Ocak ayında karşılaşacaktı. Ancak Cinkara'nın hazırlıklar sırasında yaşadığı bir sakatlık bu buluşmaya engel oldu.

Dünya'da beş ayrı boks federasyonu bulunuyor ve IBF, bu federasyonlardan biri.

