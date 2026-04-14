Hüseyin Ekici gollerine devam ediyor

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK'nin başarılı orta oyuncusu Hüseyin Ekici, ligde altıncı golünü kaydetti. Erciyes 38 FK ligin 29. haftasında deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 4-1 mağlup etti. Kahramanmaraşspor maçında sahaya 11'de çıkan ve 63. dakika sahada kalan Hüseyin Ekici 2 gole imza attı. Kahramanmaraşspor maçının 40. ve 60. dakikalarında fileleri havalandıran Hüseyin Ekici attığı goller sonrası büyük sevinç yaşadı.

Suvermez Kapadokyaspor, Diyarbekirspor, Kırıkkale FK (2), Kahramanmaraşspor (2) maçlarında gol sevinci yaşayan Hüseyin Ekici takımın en golcü isimleri arasında yer alıyor.