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Spor

Hüseyin Eroğlu: 8 maçımız var, bunu telafi etmek istiyoruz

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bodrum FK ile 0-0 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA9 Mart 2024 Cumartesi 16:39 - Güncelleme:
Hüseyin Eroğlu: 8 maçımız var, bunu telafi etmek istiyoruz
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bandırmaspor, evinde karşılaştığı Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen Eroğlu, "Üretmekte zorlandık, final paslarında yanlış tercihler yaptık. Rakibimizin net pozisyonları vardı, kalecimizi kritik kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı. Geriye kalan 8 maçımız var, bunu telafi etmek istiyoruz. Maçlar azaldıkça her maç final gibi oluyor. Sürekli duran bir oyunda ritim tutturamıyoruz. Türk futbolunda oyunun hızlı oynanması gerekirken sürekli duruyor. Ritim tutturamıyoruz. Topun oyunda kalma süresi sanırım çok az. Berabere biten bir maç, üzgünüz. Önümüzdeki hafta telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.

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