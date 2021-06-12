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Spor

Hüseyin Eroğlu, Altınordu'da kalacak

Adı Werder Bremen ve Samsunspor ile anılan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, gelecek sezon da İzmir temsilcisinde görev alacak.

DHA12 Haziran 2021 Cumartesi 12:04 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 12:04
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da 9 sezondur görev alan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yeni sezonda da takımın başında yer alacak. Tamamı yerli ve genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden kırmızı-lacivertli kulübe geçen sezon Play-Off finali oynatan teknik patron Hüseyin Eroğlu'nun ismi son dönemde Bundesliga'da küme düşen Werder Bremen ile anılıyordu.

Werder Bremen'de teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Markus Anfang getirilirken, Altınordu ile sözleşmesi devam eden Hüseyin Eroğlu'nun yuvada kalacağı ifade edildi. 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Yılport Samsunspor'la da ismi geçen 48 yaşındaki teknik adam İzmir ekibinden ayrılmayacak. Eroğlu, yeni sezona takımını yine Süper Lig hedefiyle hazırlayacak.

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