Hüseyin Eroğlu ayrılığını açıkladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kulüpteki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Süper Lig yolunda beklemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını belirtti.

Bugün Eyüpspor'a uzatma dakikalarında yedikleri gollerle maçı kaybetmenin kendilerinde büyük moral bozukluğuna neden olduğunu bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ekip olarak Bandırma'yı Süper Lig'e çıkarma sözü vermiş ve vazgeçmeyeceğimizin de altını çizmiştik fakat Eyüpspor maçı sonrası yeni bir enerjiye ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle Sayın Başkanımız Onur Göçmez ve yönetim kurulumuza daha rahat hareket imkanı sağlamak adına görevlerimizden ayrılmak istediğimizi ilettik. Teksüt Bandırmaspor için güzel bir gelecek diliyor ve ekibim adına da herkese çok teşekkür ediyorum."