İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2024 Pazartesi / 10 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8752
  • EURO
    33,2682
  • ALTIN
    2001.68
  • BIST100
    9196.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hüseyin Eroğlu: Böyle bir maçı kazandığımız için mutluyum
Spor

Hüseyin Eroğlu: Böyle bir maçı kazandığımız için mutluyum

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, “Birkaç pozisyon versek de gol yemedik. Bu önemli bir başarı. Oyuncularım önemli bir karakter koydular” dedi.

IHA19 Şubat 2024 Pazartesi 17:48 - Güncelleme:
Hüseyin Eroğlu: Böyle bir maçı kazandığımız için mutluyum
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Eroğlu, iki takımın da play-off için sahada mücadele verdiğini söyledi. İlk yarının son dakikalarında attıkları golle oyuncularının motivasyonunun arttığını aktaran Eroğlu, "Böyle bir maçı kazandığımız için mutluyum. Tabii maçın belli bölümlerinde kırılma anı bizim lehimize de vardı. Gençlerbirliği adına da vardı. İkinci yarının başında yakaladığımız net pozisyonu değerlendirebilseydik daha farklı boyut olabilirdi. Sonuçta maçın gidişatında ikinci yarı ister istemez biraz skoru korumak rakibin ceza sahasına gelen uzun toplarla oradaki üstünlüğü biz de burayı iyi savunmak zorundaydık. Birkaç pozisyon versek de gol yemedik. Bu önemli bir başarı. Oyuncularım önemli bir karakter koydular. Çünkü birkaç hafta talihsiz maçlar kaybettik. Bu galibiyet önümüzdeki süreçte bize hem oyun anlamında hem skor anlamında çok katkısı olacaktır" diye konuştu.

Zor bir karşılaşma olduğunu belirten Eroğlu, oyuncularının zaman zaman sıkıntılar yaşadığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Belki istedikleri gibi performans ortaya koyamadılar. Yaklaşık üç-dört oyuncumuzun sakatlığı, eksik olması, yeni gelen oyuncuların ilk defa oynaması da bize önemli bir katkı sağladı. Eksikliklerini tamamladılar."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.