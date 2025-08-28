Hüseyin Eroğlu: Fenerbahçe maçı kolay olmayacak

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kendilerine güvendiklerini ve ligde başarılı olacaklarını söyledi.



Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren kırmızı-siyahlı takımda teknik direktör Hüseyin Eroğlu, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Eroğlu, "Biz de en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Kolay bir maç olmayacak bunun farkındayız, rakibimiz güçlü bir takım. Özellikle hücum hattında eksikliklerimiz var. Belli mevkilerdeki oyuncu tercihlerimizi farklı adamlarla kapatmaya çalışıyoruz. En iyi şekilde hazırlığımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ligde oynadıkları üç maçı kaybetmelerine değinen Eroğlu, şunları kaydetti:



"İstatistikler her zaman doğruyu söylemeyebilir, 3 maç da aslında kazanabileceğimiz maçlardı. Ligin ilk haftasındaki Samsunspor maçında birçok hakemin de 'Bu penaltı değil.' dediği pozisyonda penaltıdan gol yedik. Antalyaspor maçında yine hakemlerin 'penaltı' dediği pozisyonda penaltımız verilmedi. Bunları geçtim kadromuza ön bölge transferi yapmamız gerekiyor. Elimizdeki kadroyla sahada güçlü oyun oynamaya çalışıyoruz. Özellikle Antalyaspor maçında kazanmaya yakın taraftık, oynadığımız futbol rakibe karşı üstündü, sadece değerlendiremedik. Gaziantep FK maçı ise iki takım için de zor bir maçtı. Ön bölgedeki eksikliğimizi bir şekilde gidermeye çalışıyoruz. Son dakika bireysel bir hata sonucu penaltıdan gol yedik. Oyun anlamında kadromuza göre iyi oynadığımızı düşünüyorum."

"BİZ BU İŞTE TABİİ Kİ BAŞARILI OLACAĞIZ"

Hüseyin Eroğlu, ligde hala birçok takımın transfer çalışmalılarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Yeni bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz, transfer tabii ki önemli. Ülkemizde en başta Galatasaray ve Fenerbahçe görünüyor. Onlara bile sorsanız transfer ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Biz hücum hattına en az 2 oyuncu katmak zorundayız. Bir de sakatlıklarla ilgili devam eden bir süreç var. Bu bizim için de sıkıntı. Bu nedenle mevkisinde olmayan oyuncularla oynuyoruz. Milli takım arasından sonra transferlerin de gelmesiyle birlikte bizim için lig o zaman başlayacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile yapacakları maçın önemine değinen Eroğlu, "Taraftarımızın önünde oynayacağız. Şu an ligde 3 tane sıfır puanlı, 4 tane bir puanlı, 3 tane de üç puanlı takım var. Kadrosu hazır olup puan alamayan takımlar da var. Ben kendime ve ekibime güveniyorum. Biz bu işte tabii ki başarılı olacağız. Oyun anlamda da taktiksel anlamda da elimizdeki kadrodan en iyisini elde etmeye çalışıyoruz. Alt ligden çıkan takımların bu lig için kadrosunu güçlendirmesi gerektiğini her zaman söylemiştim." şeklinde görüş belirtti.

Henry Onyekuru ile bazı oyuncuların zamana ihtiyaçları olduğunu anlatan Eroğlu, "Milli takım arasından sonra hem sakat oyuncuların katılmasıyla hem de yeni transferlerimizle bizim için lig yeniden başlayacaktır. Ligde 2 galibiyet aldıktan sonra yukarda oluyorsunuz, şu durumda bile bizim en az 3-4 puanımız olabilirdi." dedi.

Oyuncularına gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür eden Eroğlu, "İlk geldiğimde 'Buraya takımı şampiyon yapmaya geldik.' demiştim. Biz aynı yerdeyiz, biraz zamana ihtiyaç var. Arka arkaya alınacak galibiyetler bir anda takımı yukarı çıkaracaktır. Taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum. Bu hafta önemli bir maç var, onların desteğiyle kadromuzu tamamlayabiliriz. Son ana kadar desteklerini eksik etmesinler." değerlendirmesinde bulundu.