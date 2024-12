Hüseyin Eroğlu: Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e taşıyacağız

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.



Kırmızı-siyahlı ekip, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 6 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent temsilcinin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına herkesin yeni yılına kutlayarak başlayan Eroğlu, "Gençlerbirliği cumhuriyetle yaşıt, çok değerli bir kulüp. Daha önce bir benzetme yapmıştım. Bayrağında kırmızı renk olan kulüplerde üç şampiyonluk yaşamıştım. Umarım burada da sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız ve Süper Lig'de olacağız." dedi.

Bu hedefi gerçekleştirmek için çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok başarılı olmamız gerekiyor. Hafta hafta bakmak, maçlara iyi konsantre olmak ve iyi hazırlanmak gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Çok güzel bir çalışma ortamı, tesis var. Burası rahmetli İlhan Cavcav'ın armağan ettiği çok önemli bir değer. Bunun bilincindeyim. Başarılı olmak, Gençlerbirliği'ni tekrar Türk futbolunun önemli bir değeri haline getirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmak istiyoruz. Bu da inancımızı gösteriyor. Zaten kolay hiçbir şey yok. Ekip çalışmasıyla bunu başaracağımızı düşünüyorum."

Eroğlu, Gençlerbirliği'nin İlhan Cavcav döneminde altyapısıyla efsaneleştiğini belirterek, "Bunu biraz kaybetmeye başlamıştı. Şu an başkanımız ve yönetim kurulunun altyapıyla ilgili çalışmaları var. Önemli olan A takımın yakın gelecekte Süper Lig'de olması ama bunu yaparken her zaman gözümüz orada (altyapı) olacak. Gençlerbirliği, çok değerli oyuncuları Türk futboluna kazandırdı. Bu yine olacaktır. Acele değil doğru adımlarla ilerlemek gerekir. U19, U17 ve U15'te çok değerli oyuncular vardır. Günümüzün en değerli oyuncusu (Arda Güler) şu an Real Madrid'de, o da Gençlerbirliği'nden çıktı. Belki o üst seviye bir oyuncu ama A takımın sistemini kurgularken, genç oyuncuların da oynayabilmesi tabii ki çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüplerin ekonomik açıdan ayakta kalabilmesi için akademinin önemli olduğunu dile getiren Eroğlu, "Kulüpler başka türlü ayakta duramaz. Sürekli gider olan bir yerde akademiden çıkan oyuncu, kulüplerin ayakta durabilmesi için kaynak anlamında da önemli. Ekibimizle birlikte altyapıyı da takip edeceğiz. Buradan oyuncuları zaman zaman antrenmana alacağız, belli bir noktadan sonra kadromuza dahil edeceğiz." şeklinde konuştu.

Hüseyin Eroğlu, takıma fayda sağlayacak 3-4 oyuncuyu transfer etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

SİNAN: "SERİ YAKALAMAK ÖNEMLİ"

Takım kaptanı Sinan Osmanoğlu da ligin bu sezon zor geçtiğine işaret ederek, "Puanlar çok yakın. Bizim hedefimiz devam ediyor. Yeni hoca katıldı, daha önce de Hüseyin hocayla uzun süre çalışmıştım. Tabii ki takımda yeni bir heyecan, coşku var. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İnşallah yeni hoca ile iyi sonuçlar alıp, ligin ilk yarısını en azından yukarıda bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sinan, ligde takımlar arasındaki puan farkının yakın olmasıyla ilgili "İlk etapta tabii play-off'un içine girmek istiyoruz. Puanlar yakın olduğu için bir seri yakalamak önemli. Galibiyet serisi yakalayabilirsek zaten üst sıraları yakalayacağımızı biliyoruz. Onun için de en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Önümüzde ilk yarıyı bitirmeden önce kesinlikle kazanmak istediğimiz 2 maç var. Onları kazanmak büyük ihtimal bizi play-off'a taşıyacak. Sonrasında da üst sıraları zorlayacağız." diye konuştu.

Takımın motivasyonuna ilişkin soruya ise Sinan, "Son maçı biraz şanssız kaybettik. Çok iyi bir oyun da sergileyemedik. Çalışma isteği, takımın motivasyonu iyi gözüküyor. Yeni hocanın katılmasıyla da beraber inşallah o motivasyonu, konsantrasyonu maça da yansıttığımızda iyi sonuçlar alacağımızı biliyoruz." yanıtını verdi.