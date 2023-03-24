Hüseyin Eroğlu: Gol yemeden iyi bir galibiyet elde ettik

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Altınordu'yu 2-0 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, gol yemeden iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir 90 dakikadan üç puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Haftalar ilerledikçe ligin zorlaştığını vurgulayan Eroğlu, "Her rakip kendince güçlü. Biz tabii ki hücum yapmaya çalışan, aynı zamanda takım savunmasını iyi yapan bir takımız. Bugün tabii topa sahip olduğumuz bölümde belki çok üretken bir oyun oynayamadık. Bu da rakiplerin artık savunmada beşli, altılı dizilmeleri, alan savunmasını iyi yapmalarına neden oluyor. Topa sahip olduğumuz bölümü çok iyi oynasak da ilk yarı özellikle üretken bir oyun, gol pozisyonu anlamında sağlayamadık. Burada Altınordu'yu da tebrik etmek istiyorum. İyi bir takım savunması yaptılar. İkinci yarı yaptığımız hamlelerle oyunun ritmini kendi lehimize çevirmeyi başardık. 5 maçtır kalemizde gol görmüyoruz, bugün de gol yemeden iyi bir galibiyet elde ettik." dedi.