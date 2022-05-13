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Spor

Hüseyin Eroğlu: Kendi maçımızı kazanıp diğer maçları bekleyeceğiz

Spor Toto 1. Lig'de yarın Balıkesirspor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde kalma yolunda kendi maçlarını kazanıp, rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyeceklerini kaydetti.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 16:43 - Güncelleme:
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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ligde telafisi olmayan maçlara çıktıklarını belirtti. Yarınki maçların ardından ligde kalmalarını ilan edebileceklerini bildiren Eroğlu, "Rakiplerimizin puan kaybettiği anda lehimize sonuçlanacak bir durum ortaya çıkabilir ama biz rakiplerin kazanacağını düşünüyoruz. Kendi maçımızı kazanıp diğer maçları bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Balıkesirspor'un lige veda ettiğini hatırlatarak ancak maça çok iyi motive olduklarını ve istedikleri 3 puanı alacaklarını sözlerine ekledi.

Futbolculardan Ali Dere de 8-9 haftadır iyi oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Yarın taraftarımızın önünde Balıkesirspor'u mağlup ederek diğer maçların sonuçlarını bekleyeceğiz. Bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hüsamettin Yener de Balıkesirspor maçını kazanarak bu sezon için mutlu sona ulaşacaklarını bildirdi.

Karşılaşma için son hazırlığını gerçekleştiren futbolculara Altınordu Taraftarlar Derneği tarafından baklava ikram edildi.

Altınordu'da Kocaelispor maçında sakatlanan Erdi Dikmen'in son 2 haftada forma giyemeyeceği açıklandı.

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