İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hüseyin Eroğlu: Önemli olan istikrarı devam ettirmek
Spor

Hüseyin Eroğlu: Önemli olan istikrarı devam ettirmek

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Sarıyer karşısında deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadıklarını ve çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

IHA25 Ocak 2026 Pazar 16:27 - Güncelleme:
Hüseyin Eroğlu: Önemli olan istikrarı devam ettirmek
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Zor deplasman olduğunu gelmeden önce de söylemiştim. Son haftalarda güçlü takımlar burada kaybetti. Deplasmanda çıkış yakalamak istiyorduk. İstikrar yakalamak gerekiyor. Sahada taktik disipline uyan bir takımımız vardı. Rakibe ilk yarı bir tane haricinde pozisyon vermedik. Deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadık. Bana göre ilk yarıdaki penaltıda kırmızı kart çıkmalıydı. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Burası zor bir deplasman. Önemli olan istikrarı devam ettirmek ve yukarıya doğru tırmanışımızı hızlandırmak. Her maça hazır olmak zorundayız" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.