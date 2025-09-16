Hüseyin Eroğlu: Pes etmeyeceğiz

Trendyol Süper Lig'inin 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 1- 0 yenilen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün berabere kalsalar da üzülecekleri bir maç olduğunu ifade eden Eroğlu, oyuncuların maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiğini belirtti.

Derslerine iyi çalıştıklarını ifade eden Eroğlu, "Baskıları kırarak rakibin geri koşmasını sağladık ve topun bizde kalmasını sağladık. Sadece pozisyon anlamında belki çok daha üretken olabilirdik. Bu da normal. Yeni aramıza katılan oyuncularımız var. Bahane anlamında söylemiyorum. Bilgi anlamında söylüyorum. Ön taraf ilk defa bugün birlikte oynadı. Orta sahada değişen oyuncularımız var, yetiştiremediğimiz transferler var. Rakibi kalemizden uzak tuttuk. Girdiğimiz pozisyonlar vardı." diye konuştu.