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Spor

Hüseyin Eroğlu: Samsunspor'un 11 yıl sonra Süper Lig'de olmasını istiyoruz

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Denizlispor'u 5-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA3 Aralık 2022 Cumartesi 18:57 - Güncelleme:
Hüseyin Eroğlu: Samsunspor'un 11 yıl sonra Süper Lig'de olmasını istiyoruz
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Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu 5-0 kazandıkları Denizlispor maçının daha farklı bitebileceğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor'u sahasında 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maç sonu basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Farklı bir skorla maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Bugün özel bir gün. Engelli kardeşlerimizin günü kulu olsun. Sevgi engel tanımaz. Birlikte başaracağız, eski şaşalı günleri birlikte yakalayacağız diye yola çıktık ve Samsunspor'un 11 yıl sonra Süper Lig'de olmasını istiyoruz. Maçın genelinde oyun üstünlüğü bizdeydi. Coşku ve tempomuz yüksekti. Hücum oyunumuz iyiydi. Skor 5-0 ama daha fazla da olabilirdi. Rakibe pozisyon vermedik. Önümüz açık. Her geçen gün oyunumuz gelişiyor. Oyuncu ve oyunu geliştirmek en büyük görevim. Çok güzel bir iş çıkardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar maçı bırakmadık. Rakibi kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Bundan sonra Cuma günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçına hazırlanacağız." dedi.

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