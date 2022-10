Hüseyin Eroğlu: Sezon sonu Süper Lig'de olacağız

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Süper Lig'i hedefliyoruz, sezon sonu Süper Lig'de olacağız." dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, Pazar günü kendi sahasında ligin iddialı takımlarından Boluspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde çalışmalarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam eden Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SEZON SONU SÜPER LİG'DE OLACAĞIZ"



Hedefledikleri şampiyonluğa ulaşacaklarından emin olduklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Burası Samsunspor. Burada 2. Lig bile başarı olarak kabul edilmiyor. Herkes bunun farkında. Süreç bizim için önemli. Boluspor maçını kazanmak önemli. Kendi sahamızda 2 maçtır kazanıyoruz. Boluspor da zirveye oynuyor. İyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Bizi başarıya götürecek şey oyuncuların çok daha fazla isteyip, çalışmaları. Çünkü mücadele gücü yüksek bir takım olmak zorundayız. Her oyuncum her zaman oynayabilme adına her şeyini ortaya koymak zorunda. Sezon sonunda Süper Lig'i hedefliyoruz ve Süper Lig'de olacağız. Ondan sonra da bu hikayenin nasıl yazıldığını hep beraber paylaşacağız. Oyuncularımızda sistem adaptasyonu, geçiş süreci, yeni oluşum biraz süre alıyor. Ben de en doğruyu değil, tek doğruyu bulmaya çalışıyorum. Tüm şehir de beni sahiplenip, desteklerini esirgemediler. Biraz sabır biraz da güven istiyoruz. Bu bizi başarıya götürecektir. İnşallah çıkışımız Boluspor maçı ile birlikte başlayacak. Planımız bu şekilde." diye konuştu.

"OYUNCULAR DA PERFORMANSLARINI YÜKSELTMEK ZORUNDA OLDUKLARININ FARKINDA"



Arydvas Nokivokas, Kadeem Harris, Fernando Boldrin, Jakup Szumski, Gaetan Laura ve Douglas Tanque'nin istenilen form seviyesinde olup olmadığı sorusuna da cevap veren Eroğlu, "Her oyuncum değerli ve buranın kontratlı oyuncusu. Onlardan verim almak zorundayız. Sahada görevini yapan, mücadele eden herkes forma giyebilecektir. Süreç yavaş işliyor belki ama oyuncu üzerinden değil, oyun üzerinden düşüncelerim var. Evet, oyuncuların performansları düşük olabilir ama bunu da yükseltmek zorundayız. Onlar da bunun farkındalar. Bu lig, çok zor bir lig. Samsunspor gibi büyük bir kulüpte görev alıyorlar. Sahaya çıktıklarında her şeylerini ortaya koymak zorundalar. Eski isimleri güçlü olabilir ama bundan sonraki süreç onlar için önemli. Burada Samsunspor'un başarısı için neleri yapmaları gerektiğinin farkına varıyorlar. Sadece söz konusu değil tüm oyuncularımız için aynı şey söz konusu. Herkes performans vermek zorunda. Herkes yüzde 100'ünü vermek zorundaki başarı gelsin. Son kupa maçında Novikoas'ın ıslıklanması üzücü. Futbolda böyle şeyler yaşanabiliyor. Ben futbolculara, 'Biz cevabımızı onlara futbol oynayarak vermek zorundayız, seyirci haklıdır' dedim. Biz sahada performans verdiğimiz sürece seyircimiz her zaman itici güç olacaktır." şeklinde konuştu.

Samsunspor ile Boluspor 23 Ekim Pazar günü saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.