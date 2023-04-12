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Spor

Hüseyin Eroğlu: Süper Lig'e sadece bir 90 dakika kaldı

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında evinde Tuzlaspor'u 1-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 00:24 - Güncelleme:
Hüseyin Eroğlu: Süper Lig'e sadece bir 90 dakika kaldı
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Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig hedeflerine sadece bir 90 dakika kaldığını söyledi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir gece yaşadıklarını dile getirdi.

Samsunspor'un önemli bir süreçten geçtiğini aktaran Eroğlu, "Dokuz maçtır sürekli 4 günde bir oynuyoruz, kolay olmadı. Bugün de kolay olmayacağını biliyorduk. Kariyerim boyunca belki sonucuna en çok üzüleceğim maç bu olabilirdi, son dakikada yediğimiz golle. Tabii VAR'dan dönmesi bizim için mutluluk vericiydi ki fauldü. Maçın başında aslında erken golü bulduk. 1-0'dan sonra dahi rakip beşli savunma hattını geride tutarak boş alanlar bırakmadı. Dolayısıyla üretmekte biraz zorluk çektik, istediğimiz hücum organizasyonlarını yaparken kaptırdığımız toplarla zaman zaman geçiş hücumuna yakalandık." diye konuştu.

İkinci yarıda savunmada kalıp geçiş hücumuyla gol aramaya çalıştıklarını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

Biz şampiyon gibi oynamak zorundayız. Ama kazanmak da önemliydi. Çünkü bu yolda belki bir 90 dakikamız kaldı. Belki bay geçeceğimiz haftada alınacak sonuçlara göre şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Süper Lig'e sadece bir 90 dakika kaldı. Yani bir üç puan daha aldığımız takdirde Süper Lig'deyiz. Ama biz şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Birinci olarak çıkmak istiyoruz ve Samsun halkı, Samsun şehri bunu fazlasıyla hak ediyor. Geldiğim ilk gün bir söz vermiştim, 11 yıllık hasreti bitireceğiz diye. Buna doğru yaklaştık. Son adımlar kaldı. Bunun da mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Gerçekten bugün taraftarımızın desteği muhteşemdi.

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