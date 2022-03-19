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Spor

Hüseyin Eroğlu: Takımım kazanma adına iyi savunma yaptı

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 3 puanla ayrıldıkları Ümraniyespor maçı için, zorlu sahada iyi mücadele ettiklerini belirterek, 'Yukarılara taşıma anlamında katkı sağlayacaktır' dedi.

IHA19 Mart 2022 Cumartesi 16:45 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 16:45
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Maçın zor geçeceği belliydi. İki maçtır kazanıyoruz. Maç geçen haftaydı, ertelendi. Bugün de zor şartlar vardı. Bazen bu zor şartlar sahada mücadeleye dönüşmek zorunda kalıyor. Saha ağırlaştı. Oyuncuları iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Karşımızda ligi domine etmiş, belki şampiyonluğa sezon sonunda ulaşacak bir takıma karşı oynamak kolay değil. Biz de savunmayı fazla yapıp, rakibimizin özellikle duran toplardaki etkinliğini biliyoruz. Belki çok korner attılar, kenar ortayla geldiler ama kazanma adına iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Ceza sahası vuruşları fazla olsa da, takımım iyi savunma yaptı. Maçta öne geçmemiz moralimizi yüksek tuttu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu sahada mücadele etmek kolay değil. Rakibe başarılar dilerim, iyi bir takım ve iyi bir hocaya sahipler. Altınordu, bundan önceki yıllarda son haftalara iyi ivme yakalayarak girmiştir. Gol yemeden kazandığımız 3 maç bizim için çok önemli. Yukarılara taşıma anlamında katkı sağlayacaktır. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

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