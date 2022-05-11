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Spor

Hüseyin Eroğlu'dan futbolcularına Balıkesirspor uyarısı!

1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, düşmesi haftalar önce kesinleşen Balıkesirspor ile oynayacağı maçı kazanarak son haftaya avantajlı girmek istiyor.

DHA11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:23 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de bitime 2 hafta kala düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Altınordu, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Balıkesirspor ile cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmada kaza yapmak istemiyor. İzmir temsilcisi, lige mendil sallayan son sıradaki rakibini mağlup ederek son haftaya avantajlı girmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun öğrencilerini dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi. Oyuncularından rakibi küçümsemeden aynı ciddiyetle mücadele etmelerini isteyen deneyimli teknik adamın, erken goller bularak Balıkesirspor'un direncini kırmayı planladığı bildirildi. Altınordu ilk yarıda Balıkesir'de oynanan maçı uzatmada bulduğu golle 4-3 kazanmıştı.

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