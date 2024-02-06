Hüseyin Eroğlu'dan penaltı tepkisi!

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 4-2 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İyi reaksiyon gösterdiklerini söyleyen Eroğlu, "Maçtan önce bir hayalimiz vardı. Zor olacağını biliyorduk. Maçın başında 3-0 yenik duruma düştük. Oyuncuların orada reaksiyon göstermesinden dolayı kutluyorum." dedi.

Penaltı konusunda standart olması gerektiğini söyleyen Eroğlu, "VAR'dan sonra penaltı oldu. Bize ligde birçok pozisyon var, puan kaybettik ama penaltı kazanmadık. 1-0'dan sonraki pozisyonu söylüyorum. Bir standardın olmasını istiyoruz. Galatasaray yine bizi yenerdi. Maçtan önce de söylemiştim, oyuna ortak olmak istiyoruz diye, oyuna ortak olduk. Oyuncularım beraberliği aradılar ama olmadı ama oyun anlamında umut veren bir maçtı. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Seyredenlere keyifli bir maç izlettik. Galatasaray'ı tebrik ederim, onlara başarılar dilerim" diyerek sözlerini noktaladı.