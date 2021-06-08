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Spor

Hüseyin Öztürk Samsunspor'a transfer oldu

Samsunspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki sol bek Hüseyin Öztürk ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

DHA08 Haziran 2021 Salı 15:23 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 15:23
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TFF 1'inci lig ekiplerin Yılport Samsunspor, Galatasaray altyapısından yetişen ve Etimesgut Belediyespor forması giyen Hüseyin Öztürk ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Tamamlanan sezonda Süper Lig'e çıkma şansını Play-Off maçlarında kaybeden ve bu yıl yeniden TFF 1'inci ligde mücadele edecek olan Yılport Samsunspor, sol bek Hüseyin Öztürk'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, TFF 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Hüseyin Öztürk ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Hüseyin Öztürk, geçen sezon TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta 33 karşılaşmada forma giyip, 1 gol, 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart istatistikleriyle oynamıştı. Galatasaray altyapısından yetişen Hüseyin Öztürk, daha sonrasında Fatih Karagümrük ve Etimesgut Belediyespor formalarını terletmişti.

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