Hüseyin Türkmen: Başaramadık, üzgünüz

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendileri adına kötü bir sezon olduğunu söyleyen Türkmen, "Sakatlıkları, özel hayat durumları olanlar nedeniyle son maça eksik çıktık. Eksikleri altyapıdan kardeşlerimizle tamamladık. Altyapıdan eksikleri tamamlamak için biz nasıl gelip kaldıysak, arkadaşlarımız da kendilerini gösterme şansı buldular. Umarım onlar için de her şey iyi gelişir. Şampiyonluktan sonra bu sezon istediğimiz gibi gitmedi. Galibiyetle bitirmek isterdik. Başaramadık, üzgünüz. Umarım seneye her şey daha iyi olur." ifadelerini kullandı.