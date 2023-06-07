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Spor

Hüseyin Türkmen: Başaramadık, üzgünüz

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup olan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Hüseyin Türkmen, maç sonrası açıklamalarda bulundu

7 Haziran 2023 Çarşamba 00:39 - Güncelleme:
Hüseyin Türkmen: Başaramadık, üzgünüz
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Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendileri adına kötü bir sezon olduğunu söyleyen Türkmen, "Sakatlıkları, özel hayat durumları olanlar nedeniyle son maça eksik çıktık. Eksikleri altyapıdan kardeşlerimizle tamamladık. Altyapıdan eksikleri tamamlamak için biz nasıl gelip kaldıysak, arkadaşlarımız da kendilerini gösterme şansı buldular. Umarım onlar için de her şey iyi gelişir. Şampiyonluktan sonra bu sezon istediğimiz gibi gitmedi. Galibiyetle bitirmek isterdik. Başaramadık, üzgünüz. Umarım seneye her şey daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

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