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Spor

Hüseyin Türkmen: Golümü eşime armağan ediyorum

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

9 Şubat 2022 Çarşamba 23:33 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 23:34
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un, Altaş Denizlispor'u 2-1'le geçtiği maçta bordo-mavili takımın ilk golünü atan Hüseyin Türkmen maç sonu konuştu.

Hüseyin, "Giresunspor maçında yaşanmaması gereken bir şey yaşandı. Yüksek tansiyondan dolayı yaşandı. Hocalarımdan da özür diledim. Biz bir camiayız. Birbirimize destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"EŞİME ARMAĞAN EDİYORUM"

Attığı gol için de konuşan savunma oyuncusu, "Bugünkü golü uzun zamandır bekliyordum. Bugüne nasip oldu. Golümü de eşime armağan ediyorum, en zor zamanlarımda yanımdaydı." şeklinde konuştu.

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