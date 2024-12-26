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Spor

Hüseyin Yücel açıkladı! Beşiktaş'a dev sponsorluk

Beşiktaş Başkan adayı Hüseyin Yücel, Cumartesi günü 11 şirketle yaklaşık 85 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması imzalayacaklarını açıkladı.

26 Aralık 2024 Perşembe 19:38 - Güncelleme:
Hüseyin Yücel açıkladı! Beşiktaş'a dev sponsorluk
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı ile pazar günü yapılacak olan seçimde başkanlık yarışı verecek Hüseyin Yücel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Almanya'daki EuroCup maçını takip etmeye giden Hüseyin Yücel, taraftarlar ve dernek üyeleriyle yaptığı görüşmede 85 milyon dolarlık anlaşmayı duyurdu.

Hüseyin Yücel açıklamasında, "Cumartesi günü 11 şirketle 85 milyon dolarlık sözleşme imzalayacağız. Sponsor oluyorlar. Bu Bankalar Birliği'nden ayrı, onu borç isteyeceğim" diye konuştu.

Hüseyin Yücel ardından camiaya seslendi ve şu sözleri dile getirdi:

"Beşiktaşımızı güzel günler bekliyor. Birlik beraberliğimize artık kavuşalım. Televizyona her çıkan, yatak odamızı anlatıyor. Kol kırılır yen içinde kalır anlayışı hiç yok. Diğer renkli camialarda, bilet skandalından tutun da yasadışı bahse kadar bin bir türlü olay oluyor. Kimsenin çıtı çıkmıyor. Kendi aralarında hallediyorlar. Bizde en ufacık olay olsa, hemen televizyona koşuyorlar. Bundan kurtulmamız lazım. Taraftarlarla oyuncuları barıştırmamız lazım. İnşallah seçildiğimiz takdirde, söylem değil eylem göreceksiniz."

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