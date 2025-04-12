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Spor

Hüseyin Yücel: Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir

Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel, divan kurulunda Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi12 Nisan 2025 Cumartesi 20:11 - Güncelleme:
Hüseyin Yücel: Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir
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Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel, divan kurulunda Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yücel'in sözleri şu şekilde:

"Değerli Beşiktaşlılar,

Divan kurulu toplantımızı ve Beşiktaşlılık duruşuna yakışmayan olayları üzülerek takip ettim.

Bu gibi olası durumları yatıştırması ve yönetmesi beklenen kurulun başkanının olayın içinde olması kabul edilemez. Yaşananlarla ilgili Sayın Divan Kurulu Başkanı'nın açıklama yapması gereklidir.

Beşiktaş camiası uzun zamandır maalesef çok gergindir. Bu gerginliklerin tohumları da yıllar önce atılmıştır. Herkes aklıyla hareket etmelidir. Lafta değil özde birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.

Şu net bir şekilde bilinmelidir:

Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir."

  • Hüseyin Yücel
  • Hasan Arat
  • Tevfik Yamantürk

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