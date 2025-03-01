Hüseyin Yücel resmen açıkladı! ''10 milyon Euro'yu bağışlıyorum''

Hüseyin Yücel, Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

"ÇİĞ YEMEDİM Kİ KARNIM AĞRISIN"

Hüseyin Yücel: "Adalete inancım tam. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Benim için gerçek ceza, huzurlarınıza çıkamayacak duruma gelmek, bugün de zaten eski başkanlarımızla örneklerini yaşıyoruz. Beşiktaş'ın 1 lirasına dahi göz koyan haysiyetsiz varsa karşısında önce beni bulacaktır."

"BAŞKAN DEVAM ETMELİ"

Hüseyin Yücel: "Mayıs ayında bir seçim süreci var. Ben kesinlikle başkanımızın arkasındayım, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."

"10 MİLYON EURO'YU BAĞIŞLIYORUM"

Hüseyin Yücel: "Kulüpten alacağım 10 milyon Euro'yu pazartesi itibarıyla kulübe bağışlayacağım."