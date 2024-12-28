Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel ve yönetim kurulunda yer alan üyeler, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"PREMIER LİG'DEN İKİ OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

"Önümüzde bir transfer dönemi var. Sol bek, sol kanat ve sağ kanat ile başlayacağız. Josef ve Atiba tarzı oyuncu transfer etmek istiyoruz. adımlarımızı attık, Premier Lig'den iki oyuncu ile görüşüyoruz. Pazartesiden itibaren işi resmiyete dökeceğiz. Gelen oyuncular kadar gidenler de önemli.

"AL MUSRATI İÇİN CİDDİ BİR TEKLİF GELDİ"

"Al Musrati'ye ciddi bir teklif geldi. Dün bitirebilirdik ama etik olmayacağı için pazartesiye bıraktık."

"TÜM BRANŞLARDA MÜCADELECİ TAKIM KURACAĞIZ"

"Futboldan anlayan, çok önemli futbol aklımız olacak. Amatör branşlar da önemli, burada da sportif aklımız olacak. Tüm branşlarda mücadeleci takım kuracağız."

"UYGULAMADAN 595 MİLYON TL GELİR"

"Beşiktaş Dijital Medya oluşumu ile iletişimimizi yeniden yapılandırıyoruz. Super app projesi iletişim ve finans kaynağımız. Önümüzdeki senelerde yaptığımız yatırımlarla önümüzdeki senelerde en çok kullanılan ve en çok gelir getiren uygulamalardan olacak. 2025 yılında 220 Milyon TL, 2026 yılında 400 Milyon TL, 2027 yılında ise 595 Milton TL gelir elde etmeyi planlıyoruz."

"45 İŞ ADAMINDAN 2'ŞER MİLYON EURO BORÇ"

"Bankalar Birliği ve faiz yükünden kurtulmalıyız. 45 iş adamından 2'şer milyon euro borç alacağız. 'Vermezlerse' diye kafalarda soru işaretleri var. Biz o iş adamlarına 'Bu borcu 3 yılda geri alacaksınız' diyeceğiz. Bu parayı geri alamama korkuları olursa, şahsi kefaletimi vereceğim. 'Bu paraları vereceğiz ama 30 yaşında adamları alıp kendi şovunuzu yapacaksınız' diyen arkadaşlar olabilir. Bu parayı direk Bankalar Birliği'ne gönderecekler. Bu parayla doğal olarak transfer yapamayacağız."

"BU MARKALAR BEŞİKTAŞ'A DESTEK OLMAYA GELDİ"

"25 marka ve 86.8 milyon euroluk sponsorluk anlaşmasının altına imza atacağız. Bu gelirin 36.3 milyon eurosu ilk sene, 25 milyon eurosu ikinci sene, diğer 25 milyon euro ise üçüncü sene olacak şekilde bütçeye koyduk. Bu markalar Beşiktaş'a destek olmaya geldi. Çünkü para güvene gelir. Herkesin içi rahat olsun, Beşiktaş'ın arkası sağlamdır. Yeter ki bu markalarla doğru iletişimi kuralım. Bu markalara canı gönülden teşekkür ederim."

3 YILLIK GELİR PROJESİ

Hüseyin Yücel, 3 yıllık gelir projesini açıkladı.

Super App

33.1 Milyon € (1 Milyar 215 Milyon TL)

25 Marka

86.8 Milyon € (3 Milyar 179 Milyon TL)

45 iş adamından 2'şer M€

90 Milyon € (3 Milyar 296 Milyon TL)