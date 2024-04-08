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Spor

Hüseyin Yücel: Sabah farklı akşam farklı değiliz biz aynı noktadayız

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez ve İkinci Başkan Hüseyin Yücel TFF'nin aldığı seçim kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

8 Nisan 2024 Pazartesi 16:07 - Güncelleme:
Hüseyin Yücel: Sabah farklı akşam farklı değiliz biz aynı noktadayız
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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Asbaşkanı Onur Göçmez, TFF'nin verdiği seçim kararını değerlendirdi.

En kısa zamanda değişim olması gerektiğini söyleyen Onur Göçmez, "Burada güzel bir şey var. Değerli başkanlarımız Türk futbolu için burada. Beşiktaş, Türk futbolunun geleceği için burada. Bunu, bu şekilde görmeliyiz. Türk futbolunda bir sene daha kaybetmek söz konusu değildir. Hızlı bir değişime girmesi gerekiyor Türk futbolunun. En kısa zamanda, belli bir tüzük var, en kısa zamanda Türk futbolunun değişime ihtiyacı var. Değerli federasyon yöneticilerimize verdiğimiz mesaj budur." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin hiç değişmediğini söyleyen Hüseyin Yücel ise şu sözleri sarf etti:

"Benim ekleyeceğim şu, biz Beşiktaş olarak ilk gün hangi noktadaysak, bugün de aynı noktadayız. Bazı kulüplerimize, çağrım olabilir. Sabah farklı söylemlerde bulunup, akşam farklı söylemlerde bulunan kulüpleri tutarlı olmaya davet ediyoruz. Biz aynı noktadayız. Benim söyleyeceklerim bu kadar."

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