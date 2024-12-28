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Spor

Hüseyin Yücel sosyal medyadan paylaştı: Manipülasyonlara başvuruyor

Beşiktaş'ta başkan adayı Hüseyin Yücel, sosyel medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yücel 'Hiç kimse ve hiçbir marka Beşiktaş'tan büyük değildir. Biz yönetim kurulumuzla bugün açıkladığımız rakamın arkasındayız. Beşiktaş bugün kazanmıştır' dedi.

Haber Merkezi28 Aralık 2024 Cumartesi 22:49 - Güncelleme:
Hüseyin Yücel sosyal medyadan paylaştı: Manipülasyonlara başvuruyor
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Beşiktaş'ta başkan adayı Hüseyin Yücel, sosyel medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yücel "Hiç kimse ve hiçbir marka Beşiktaş'tan büyük değildir. Biz yönetim kurulumuzla bugün açıkladığımız rakamın arkasındayız. Beşiktaş bugün kazanmıştır" dedi. Yücel, seçimdeki rakibi Serdal Adalı'nın da sponsorluk sürecini sabote etmeye çalıştığını iddia etti.

İşte Hüseyin Yücel'in açıklaması;

Bugün düzenlediğimiz basın toplantısında 22 markanın temsilcileri ile sponsorluk için ön protokol imzaladık.

3 marka ise temsilcilerini son dakika yollamadı, desteklerini sözlü olarak iletti.

İyi niyet çerçevesinde kendilerinin isimlerini açıklamadan geri durmadık.

Ancak akşam saatlerinde öğrendik ki baskı altına alınmışlar...

Sponsorluk açıklamaları yaptılar.

Önemi yok!

Hiç kimse ve hiçbir marka Beşiktaş'tan büyük değildir.

Biz yönetim kurulumuzla bugün açıkladığımız rakamın arkasındayız.

Beşiktaş bugün kazanmıştır.

Ve hiç kimse Beşiktaşlıların sevincini gölgede bırakamaz.

Sayın Serdal Adalı'nın seçimi kaybetme kaygısı ile Beşiktaşımızın sponsorluk sürecini sabote etmeye çalışmasını ve kulübümüze zarar verecek manipülasyonlara başvurmasını üzülerek takip ediyoruz.

Bizler seçim sonucu ne olursa olsun Beşiktamıza desteğimize devam edeceğiz.

Sadece Beşiktaş

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