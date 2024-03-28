Hüseyin Yücel'den PFDK sevkine çarpıcı tepki!

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, PFDK'ye sevk edilmesinin ardından sert bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yücel, "Sizler korkaksınız, olayları manipüle ediyorsunuz. Sizlerin vermiş ya da vereceği cezalar bizlere ancak madalya olur." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yücel ayrıca, "Bizler Beşiktaş taraftarı olarak hep buradayız lakin sizler en kısa zamanda yolcusunuz. Bunu da sakın unutmayın." açıklamasını yaptı.

PFDK'YE SEVK EDİLMİŞTİ

TFF'den yapılan açıklamada Yücel'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği açıklandı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü İdarecisi HÜSEYİN YÜCEL'in 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

BEŞİKTAŞ DA TEPKİ GÖSTERDİ!

Siyah beyazlı takım, sosyal medya hesabından bu karar tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ülke futbolunu en ufak bir eleştirel açıklamaya tahammül göstermeden sürekli para cezaları vererek, oyuna katkı sağlayan gönüllülerin tüm eleştiri haklarını bu vesileyle kısıtlayarak yönetmeye çalışan TFF yeni sevkleri açıkladı!

Buna göre TFF, İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel'i X hesabından, Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un A Milli takımdan Ümit Milli takıma gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk etti."