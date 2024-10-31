La Liga'ya harika bir giriş yapan Barcelona'da transfer çalışmaları devam ediyor. Katalan ekibi, kadroya katılacak yeni oyuncular için hazırlıklar yaparken bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular için kararını veriyor. İspanyol ekibi, zamanında Lionel Messi'nin veliahtı olarak da gösterilen Ansu Fati için kararını verdi.

HANSİ FLİCK'İN PLANLARI ARASINDA YER ALMIYOR

İspanya basınında yer alan habere göre, La Liga'da sezona fırtına gibi bir giriş yapan ve son olarak ezeli rakibi Real Madrid'i el clasico'da 4-0'lık skorla mağlup eden Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, 21 yaşındaki İspanyol hücumcu oyuncusuna planları arasında yer vermiyor.

OCAK AYINDA AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK

Yine İspanya basınında çıkan haberlere göre İspanyol devi teknik direktör Hansi Flick'in takımda görmek istemediği oyuncuyu ara transfer döneminde bonservisiyle ya da kiralık olarak takımdan göndererek aynı zamanda maaş yükünden de kurtulmak istiyor.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDAYDI

Yaz transfer döneminde takımlarını güçlendirmek isteyen Avrupa takımlarının radarında olan Ansu Fati için Sevilla, Benfica ve Wolverhampton gibi önemli kulüplerin 21 yaşındaki genç futbolcuyu kadrolarına katmak istediği iddia edilmiş ama İspanyol oyuncu Barcelona'da devam etme kararı almıştı.

MOURİNHO İSTİYORDU

Barcelona kariyerine hızlı başlayan ve Lionel Messi'nin veliahtı olarak gösterilen Ansu Fati, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de radarındaydı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da 21 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istemesi üzerine İspanyol oyuncuyu takibe alan sarı lacivertliler girişimlerde bulunsa da herhangi bir sonuç alamamıştı.

MESSI'NİN VELİAHTIYDI

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasının ardından boşta kalan 10 numarayı Ansu Fati sırtına geçirdi. Genç yıldız, Katalan devinde Messi'nin veliahtı olarak gösteriliyordu. 2021 yılında piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen İspanyol oyuncunun, güncel değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

GOL KATKISI VEREMEDİ

Bu sezon Barcelona forması ile 5 maça çıkıp 132 dakika süre alan Ansu Fati, Katalan ekibinde gol katkısı veremedi.

KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Sevilla altyapısına başladıktan hemen sonra Barcelona altyapısına transfer edilen Ansu Fati, 2020-2021 sezonunda Barcelona A Takımına yükselme başarısı göstermişti. Katalan ekibinde sergilediği inişli çıkışlı performansının ardından 2023-2024 yaz transfer döneminde İngiltere ekibi Brighton'a kiralandı. İngiliz ekibinde de bekleneni veremeyen Ansu Fati, sezon sonunda İspanyol ekibine geri döndü.