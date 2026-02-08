Hyeon-Gyu Oh: Atmosfere inanamadım

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-Gyu Oh, Alanyaspor ile oynadığı maçta gol attı ve karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk maçında gol atmasıyla ilgili konuşan Güney Koreli futbolcu "Evimizdeki ilk maçımı oynadığım için çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Bu büyük kulüpte oynadığım için gururluyum. Kazanamadığımız için mutlu değilim. Daha fazlası için zorlayacağız." dedi.

Hyeon-Gyu Oh ayrıca "Atmosfere inanamadım. Rüya gibi bir stadyum. Harika bir atmosfer vardı." ifadelerini kullandı.