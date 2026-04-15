Ara transfer döneminde Beşiktaş'a 14 milyon euro bedelle katılan Hyeon-Gyu Oh, Siyah-Beyazlı formayla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmesini bildi. Güney Koreli santrfor, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin radarına girdi. TransferFeed'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın, 25 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunabileceği ve oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği bildirildi.

YÜKSEK GELİR BEKLENİYOR

Londra ekibinde, Heung-min Son sayesinde Güney Kore'de oluşan güçlü taraftar etkisi de transferde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Yetenekli golcünün de İngiltere'de oynamaya sıcak bakabileceği ifade edildi. İngiltere'den bir diğer talip Manchester United'ın da oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı. Beşiktaş'ın, sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam eden golcü için sezon sonunda yüksek bonservis geliri hedefleyebileceği kaydedildi.