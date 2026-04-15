İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7527
  • EURO
    52,8137
  • ALTIN
    6927.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Hyeon-Gyu Oh Avrupa'nın radarında! Premier Lig'den 2 dev talip

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Güney Koreli golcü Hyeon-Gyu Oh, Süper Lig'deki parlak performansıyla İngiltere'nin iki dev kulübünün radarına girdi. Beşiktaş yönetimi ise sezon sonunda yüksek bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. İşte detaylar...

AKŞAM15 Nisan 2026 Çarşamba 09:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a 14 milyon euro bedelle katılan Hyeon-Gyu Oh, Siyah-Beyazlı formayla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmesini bildi. Güney Koreli santrfor, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin radarına girdi. TransferFeed'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın, 25 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunabileceği ve oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği bildirildi.

YÜKSEK GELİR BEKLENİYOR

Londra ekibinde, Heung-min Son sayesinde Güney Kore'de oluşan güçlü taraftar etkisi de transferde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Yetenekli golcünün de İngiltere'de oynamaya sıcak bakabileceği ifade edildi. İngiltere'den bir diğer talip Manchester United'ın da oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı. Beşiktaş'ın, sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam eden golcü için sezon sonunda yüksek bonservis geliri hedefleyebileceği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra büyük operasyon

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.