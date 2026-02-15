İSTANBUL 23°C / 13°C
Hyeon-Gyu Oh: Beşiktaş benim kaderim

Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş'taki ilk galibiyetini yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Güney Koreli golcü ayrıca Orkun Kökçü ile uyumuna dikkat çekerek Dünya Kupası öncesi bol gol hedeflediğini belirtti.

HABER MERKEZİ15 Şubat 2026 Pazar 22:29 - Güncelleme:
Hyeon-Gyu Oh: Beşiktaş benim kaderim
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından siyah-beyazlıların Güney Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh, açıklamalarda bulundu.

Yeni takımıyla ilk galibiyetini almanının mutluluğunu dile getiren Oh, "Beşiktaş'taki ilk galibiyetim, çok ayrı bir mutluluk. Zor maç oldu ama kazanmak mutlu etti. Kazanmanın önemini biliyorduk. Bu nedenle çok mutluyum." dedi.

Takım kaptanı Orkun Kökçü'den övgüyle bahseden Oh, "Orkun'un golünde topa dokundum. Bazen konuşmak gerekmiyor, gözlerle anlaşıyorsunuz. Birbirimizi çok iyi anladık. Bunu saha içinde gösterdik. Orkun, fantastik bir oyuncu. Onunla oynamak çok güzel." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'na gitmek istediğini dile getiren Oh, "Dünya Kupası yaklaşıyor. O zamana kadar çok gol atmak ve başarılı olmak istiyorum. Beşiktaş benim kaderim. Buraya gelmeyi çok istemiştim. Bu gerçekleşti. Burada geçirdiğim her günden çok keyifliyim." diyerek sözlerini noktaladı.

