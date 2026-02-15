Hyeon-Gyu Oh: Beşiktaş benim kaderim

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından siyah-beyazlıların Güney Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh, açıklamalarda bulundu.

Yeni takımıyla ilk galibiyetini almanının mutluluğunu dile getiren Oh, "Beşiktaş'taki ilk galibiyetim, çok ayrı bir mutluluk. Zor maç oldu ama kazanmak mutlu etti. Kazanmanın önemini biliyorduk. Bu nedenle çok mutluyum." dedi.

Takım kaptanı Orkun Kökçü'den övgüyle bahseden Oh, "Orkun'un golünde topa dokundum. Bazen konuşmak gerekmiyor, gözlerle anlaşıyorsunuz. Birbirimizi çok iyi anladık. Bunu saha içinde gösterdik. Orkun, fantastik bir oyuncu. Onunla oynamak çok güzel." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'na gitmek istediğini dile getiren Oh, "Dünya Kupası yaklaşıyor. O zamana kadar çok gol atmak ve başarılı olmak istiyorum. Beşiktaş benim kaderim. Buraya gelmeyi çok istemiştim. Bu gerçekleşti. Burada geçirdiğim her günden çok keyifliyim." diyerek sözlerini noktaladı.