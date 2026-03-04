İSTANBUL 13°C / 3°C
4 Mart 2026 Çarşamba
Spor

Hyeon-gyu Oh: Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, dış basına konuştu. 24 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlılara transfer olduğu süreçle ilgili önemli ifadeler kullandı.

4 Mart 2026 Çarşamba 20:02
Hyeon-gyu Oh: Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum
Beşiktaş'ın Belçika Ligi takımı Genk'ten transfer ettiği Hyeon-gyu Oh, KNTFootball'a açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takıma gelişiyle ilgili açıklama yapan 24 yaşındaki Güney Koreli forvet "Dünyada bu kadar çok forvetin olduğu bir ortamda, Beşiktaş bana sürekli sevgi dolu çağrılar yaptı. Bana sürekli 'Seni istiyoruz, buraya gelirsen çok iyi olur' diyorlardı. Bunu sürekli söylemeleri bir oyuncu için çok önemli, çünkü özgüven özellikle oynadığın maçlarda çok önemlidir. Ayrıca hocanın beni bizzat seçtiğini de duydum. Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum." dedi.

"Beşiktaş'ta kaç gol hedefin var?" sorusunu yanıtlayan Hyeon-gyu Oh "Beşiktaş'a 15 milyon euro karşılığında geldim. O yüzden '15 gol atarım' dedim. Eğer 15 gol atarsam bana bir saat alacaklarını söylediler. Bu da bana daha fazla motivasyon veriyor, bu yüzden gol atmak için daha da çok çalışıyorum." yanıtını verdi.

