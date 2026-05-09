Hyeon-gyu Oh, büyük maç siftahı peşinde

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, sessizliğini bozmak istiyor.

Güney Koreli futbolcu, şu ana kadar çıktığı büyük maçların hiç birinde gol sevinci yaşayamadı.

ORUCUNU BOZMAK İSTİYOR

Belçika'dan devre arasında takıma kazandırılan Oh, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 15 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Ancak genç golcü bu gollerin hiç birini büyük maçlarda atamadı.

Bu yüzden 25 yaşındaki forvet, Süper Lig'in 33. haftasındaki Trabzonspor derbisine özel olarak hazırlandı. Antrenmanlardan sonra şut çalışması yapan Oh, Trabzon derbisinde gol atarak sessizliğini bozmak istiyor.