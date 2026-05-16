İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosuna seçildi
Spor

Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosuna seçildi

Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'nin 2026 FIFA Dünya Kupası milli takım kadrosuna seçildi.

IHA16 Mayıs 2026 Cumartesi 12:43 - Güncelleme:
Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosuna seçildi
ABONE OL

Güney Kore, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik milli takım kadrosunu duyurdu. Beşiktaş formasını terleten Hyeon-gyu Oh da kadroda yer aldı. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae de kadroda yer alan isimlerden oldu.

Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Jo Hyeon-woo, Kim Seung-gyu, Song Bum-keun.

Defans: Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Han-beom, Kim Tae-hyeon, Park Jin-seob, Lee Gi-hyuk, Lee Tae-seok, Seol Young-woo, Jens, Kim Moon-hwan.

Orta Saha: Yang Hyun-jun, Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Kim Jin-gyu, Bae Jun-ho, Eom Ji-sung, Hwang Hee-chan, Lee Dong-gyeong, Lee Jae-sung, Lee Kang-in.

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Son Heung-min, Cho Gue-sung.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.