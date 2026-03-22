  Hyeon-gyu Oh'un hedefi 15 gol! ''Atarsam saat alacaklar''
Hyeon-gyu Oh'un hedefi 15 gol! ''Atarsam saat alacaklar''

Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden Hyeon-gyu Oh, Güney Kore basınına konuştu. 15 gol atmak istediğini belirten Oh, '15 gol atarsam, saat alacaklarını söylediler.' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Mart 2026 Pazar 16:54 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, ülkesinin basınından JTBC'ye açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'ye geldiğimde ilk anda çok şaşırdım. Türk futbolunu 'pes etmeden ileriye doğru iten futbol' olarak tanımlarım. Fiziksel mücadele yoğun. Dinamik ve hızlı, tempolu oyunu sevdiğim için bu bana çok uygun bir futbol tarzı" dedi.

Performansına dair Hyeon-gyu Oh, "15 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a geldim, bu yüzden 15 gol atacağım. 15 gol atarsam, saat alacaklarını söylediler. Bu da bana motivasyon sağlıyor ve gol atmak için daha çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"BENCE BU HAYATIMIN GOLÜ"

Güney Koreli Oh, ilk maçındaki röveşatasıyla ilgili ise "Daha önce hiç rövanşata golü atmamıştım, antrenmanda bile. Bence bu hayatımın golü. Puskas Ödülü'nü kazanacağımı düşünmüyorum ama umarım bu, Beşiktaş'ta sezonun en iyi golü olur" ifadesini kullandı.

Oh Hyeon-gyu, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 8 maçta görev aldı ve 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Güney Koreli santrforun Beşiktaş ile olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.

