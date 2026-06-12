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Spor

Hyun-Gyu Oh'dan altın değerinde gol! Güney Kore 3 puanla başladı

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi. Çekya'nın öne geçtiği karşılaşmada önce In-beom Hwang ile eşitliği sağlayan Güney Kore'de, son sözü Beşiktaş'ın golcüsü Hyun-Gyu Oh söyledi. 80. dakikada fileleri havalandıran Oh, ülkesine ilk maçta 3 puanı kazandırdı.

IHA12 Haziran 2026 Cuma 07:28 - Güncelleme:
Hyun-Gyu Oh'dan altın değerinde gol! Güney Kore 3 puanla başladı
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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Kore, geriye düştüğü karşılaşmada Çekya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Beşiktaş forması giyen Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh, attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya, Meksika'nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mısırlı hakem Amin Omar'ın yönettiği mücadeleye iki takım da kontrollü başladı. İlk dakikalarda orta saha mücadelesi ön plana çıkarken, taraflar yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda tempo yükselirken, 59. dakikada ceza sahasında iyi yükselen Ladislav Krejci, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Çekya'yı 1-0 öne geçirdi. Beraberlik için baskısını artıran Güney Kore, 67. dakikada In-beom Hwang'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın son bölümünde baskısını sürdüren Güney Kore, galibiyet golüne ise 80. dakikada ulaştı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ülkesini 2-1 öne taşıdı. Kalan dakikalarda Çekya'nın beraberlik çabaları sonuç vermezken, Güney Kore sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Güney Kore, A Grubu'na 3 puanla başlarken, Çekya ilk maçını puansız tamamladı.

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