Iago Aspas efsanesi: 38 yaşında yeni bir rekorun peşinde

Celta Vigo'nun kalbi Iago Aspas, 38. yaş gününü kutlarken bir kulüp rekoruna daha ulaşmaya hazırlanıyor. 524 maça çıkan tecrübeli forvet, Manolo Rodríguez'in 533 maçlık rekorunun sadece 10 maç gerisinde. Bu sezon Avrupa kupalarına dönüş heyecanıyla sahalara çıkan Aspas, kariyerine yeni bir ivme kazandırmaya kararlı.

Aspas'ın Celta Vigo hikayesi, henüz dokuz yaşında altyapıya katılmasıyla başladı. 2008'de A takıma yükselen Aspas, 2009'da Balaídos'ta Alavés'e karşı attığı iki golle büyük çıkış yakaladı. O günden bu yana Celta formasıyla 212 gol kaydetti, Avrupa Ligi yarı finaline taşıdığı takımına liderlik yaptı, hatta kısa bir süreliğine Sevilla formasıyla kupa kaldırdı.

Ancak Iago Aspas sadece istatistiklerden ibaret değil. Onun varlığı, Celta taraftarları için bir tutku, bir aidiyet simgesi. Tribünleri ayağa kaldıran enerjisi, kulüpteki liderliği ve oyun zekâsıyla gerçek bir simge haline geldi. Teknik direktör Claudio Giráldez'in önderliğinde sezon hazırlıklarına devam eden Aspas, 38 yaşında bile futbolu hâlâ tutkuyla yaşadığını gösteriyor.