Ianis Hagi, Alanyaspor'da!

Süper Lig'de milli araya Beşiktaş galibiyetiyle giren Alanyaspor, transferde büyük ses getirdi.

Turuncu-yeşilliler, Glasgow Rangers ile yollarını ayıran Ianis Hagi'yi kadrosuna kattı.

Alanyaspor, Rumen oyuncuyla sözleşme imzaladı.

İmza törenine Ianis Hagi'nin babası Gheorghe Hagi de katıldı.

Rumen 10 Numara, Rangers'ta 130 maçta, 20 gol atıp, 28 asist yaptı. Geçen sezon İskoç ekibinde 32 maçta 5 gol, 7 asist katkısı sağladı. 047 kez Romanya Milli Takımı'nda ter döken tecrübeli hücumcu, 6 da gol attı.

İtalya'da Fiorentina ve Belçika'da Genk gibi takımlarda da oynayan Hagi, sağ kanatta da görev alabiliyor.