Ianis Hagi için Galatasaray açıklaması

Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin transferiyle ilgili Viitorul Genel Direktörü Cristian Bivolaru, Rumen basınına konuştu. Bivolaru, genç yıldızın Galatasaray'a transferiyle alakalı olarak gelen soruları da yanıtlarken Ianis'in geleceğinin gelen tekliflere göre şekilleneceğini söyledi.

Viitorul Genel Direktörü Cristian Bivolaru, Rumen basınında GSP'ye yaptığı açıklamada "Türkiye'de bazı haberler yazılıyor ve ama bize gelen bir şey yok. Sadece Fatih Terim'in ilgisini çektiğini ve takımda görmek istediğini duyuyorum. Ianis'i ekonomik olarak transfer etmek isteyen kulüp çabuk hareket etmeli. Çünkü fiyatı daha sonra fiyatı artabilir." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Viitorul dışında Fiorentina forması da giyen Ianis Hagi, bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 7 gol attı ve 5 asist yaptı. Ianis Hagi tüm kulvarlarda ise 36 maçta 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

(Futbol Arena)