Ianis Hagi'den Rangers'a kötü haber

25 Ocak 2022 Salı 19:05 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 19:06

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'den İskoç ekibi Rangers'a kötü haber geldi. Takımının Stirling Albion ile oynadığı maçta dizinden sakatlanan futbolcu sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Futbolcunun sakatlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Rangers teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Hagi'nin ameliyat olması gerekeceğini belirterek, "Ianis Hagi'nin ameliyat olması gerekiyor. Ne yazık ki bu sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Dün Ianis ile konuştum, oldukça olumluydu ve iyileşmesine odaklanmış durumdaydı." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Rangers'ta 27 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.