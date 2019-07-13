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Ianis Hagi'nin yeni takımı belli oldu

Belçika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Genk, eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'i kadrosuna kattı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre geleceğin en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ianis Hagi'nin bonservisi için Genk, Viitorul'a 8 milyon avro ödeyecek.

Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'da forma giydiği dönemde İstanbul'da doğan Ianis, geçen sezon Viitorul formasıyla 39 maçta 14 kez ağları sarstı.

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