İbra davasının tarihi belli oldu
Galatasaray'da yönetimin ibra edilmemesinin ardından bugün gerçekleşmesi gereken ibra davasının 11 Temmuz'da görüleceği öğrenildi.
Trt Spor'un haberine göre Galatasaray'da yönetimin ibra edilmemesinin ardından bugün gerçekleşmesi gereken ibra davasının 11 Temmuz'da görüleceği öğrenildi.
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