1024 futbolcunun bahis oynadığını ve bu isimlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde 2. Lig ve 3. Lig'e iki hafta ara verildiğini duyurmuştu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, liglerin devam edebilmesi için çalıştıklarını söyledi: "Kulüplerle konuşuyoruz. Hukuk birimi konuyu değerlendiriyor. Liglerin devam etmesi için bir formül bulmaya çalışıyoruz." Süper Lig'den 27, 1. Lig'den 77, 2. Lig'den 282 ve 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu disipline gönderildi.

47 FUTBOLCU İÇİN EK BİLGİ TALEBİ

Federasyon, dün yaptığı açıklama ile 47 futbolcu hakkında soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda hakem Zorbay Küçük'e ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek, kendi adına bahis hesabı açılarak işlem yapıldığı belirtildi ve "Futbolculara yönelik yapılan disiplin soruşturmasında benzer mahiyette olan ve hediye puan ile tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında, ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edilmektedir" ifadesi kullanıldı.