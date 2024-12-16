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Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! ''Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'na katılım konusunda yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada 'Kasımpaşa katılacak ancak Fenerbahçe süre istedi' dedi. İşte detaylar...

16 Aralık 2024 Pazartesi 12:31 - Güncelleme:
İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! ''Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak''
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile Türkiye Kupası'na katılım konusunda yaptığı görüşmenin ardından açıklamalar yaptı.

İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları;

"KASIMPAŞA KATILACAK; F.BAHÇE SÜRE İSTEDİ"

"Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama niyetleri vardı. Bu istek üzere onlarla görüştük. Fenerbahçe'nin geçen sene aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa'nın ise bildirim yapmıştı, bu sene de yenilemiştiler. İki takımın durumu ayrı. Kasımpaşa, mağduriyetlerinin olduğunu ve giderlerin çok olduğunu, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak için federasyonun bu girişimine olumlu cevap verdi. Türkiye Kupası'na katılacaklar. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, kurumsal aldıkları karar nedeniyle yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceklerini söyledi ve süre istediler. İnanıyorum ki o gelişmeden sonra olumlu bir karar verecekler. İnşallah öyle olur."

"KULÜPLER GELİRDEN RAHATSIZ"

"Kulüpler, Türkiye Kupası'ndaki gelirden rahatsız. Onları çözmek için bir araya gelmek gerekiyorsa, bu sorunu çözmenin çalışmalarını yapacağız."

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