İbrahim Hacıosmanoğlu: Beşimiz bir TV programına çıkıp konuşacağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, açıklamalarda bulundu.

"BİZ BURANIN PATRONU DEĞİLİZ"



İbrahim Hacıosmanoğlu, "Futbolun barış ve kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz. Biz buranın patronu değiliz. Allah nasip etti ve biz de hizmet etmeye geldik" ifadelerini kullandı.

"BİZİM DE HATALARIMIZ VAR"



Hacıosmanoğlu, "Biz de rahmetli Süleyman Seba, Ali Sami Yen gibi anılmak istiyorsak onlar gibi davranmamız lazım. Bizim de kurullar olarak hatalarımız var. Niyetimiz halis ve akıbetimiz de güzel olur inşallah" dedi.

Hacıosmanoğlu, "İnsanlar iletişim halinde olursa sonuç alırsınız. Sağolsun başkanlar güzel mesajlar verdiler. Bu böyle devam edecek" açıklamasını yaptı.

"BEŞİMİZ BİR TV PROGRAMINA ÇIKIP KONUŞACAĞIZ"



TFF Başkanı, "Hasan Arat başkanımızın bir önerisi oldu. Büyük kulüpler her seferinde bir yerde yemekte bir araya gelecek. Sonra da hep beraber beşimiz bir TV programına çıkıp konuşacağız" dedi.