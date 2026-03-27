İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4608
  • EURO
    51,4108
  • ALTIN
    6258.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız kupanın sapından tutup Amerika'dan dönüyoruz
Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız kupanın sapından tutup Amerika'dan dönüyoruz

İbrahim Hacıosmanoğlu, Romanya karşısında kapanan savunmayı usta ayakların açtığını ve finale yükseldikleri için gururlu olduklarını söyledi. TFF Başkanı, hedeflerinin Dünya Kupası'na gidip orada da başarılı olmak olduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ27 Mart 2026 Cuma 00:16 - Güncelleme:
ABONE OL

A Milli Takım'ımız, 2026 Dünya Kupası yolunda Romanya'yı eleyerek finale yükseldi. Maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarda bulundu.

Zor bir müsabaka olduğundan bahseden Hacıosmanoğlu, "Romanya tamamen kapandı ama usta ayaklar kilidi açtı. ABD'ye gideceğimize en başından bu yana inanıyoruz. Orada da güzel işler yapacağız. Ama temkinli olmak lazım. Son maçımızı almak istiyoruz. Tarihin en karakterli kadrosu. Hocaya teşekkür ediyorum aile ortamı kurduğu için. Bir adım sonra hedefimize ulaşacağız. Kongreye 12 gün kala 9 yaşındaki kızım, 'Futbolun başına geç, dünya şampiyonu olalım' dedi, Son gidişimizde 3. olmuştuk. Bir bakmışsınız kupanın sapından tutup Amerika'dan dönüyoruz. Cenab-ı Allah nasip etsin. Bu çocuklar hak ediyor. Orada da güzel işler yapacaklardır" dedi.

  • ibrahim hacısomanoğlu
  • dünya kupası

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.