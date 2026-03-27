A Milli Takım'ımız, 2026 Dünya Kupası yolunda Romanya'yı eleyerek finale yükseldi. Maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarda bulundu.

Zor bir müsabaka olduğundan bahseden Hacıosmanoğlu, "Romanya tamamen kapandı ama usta ayaklar kilidi açtı. ABD'ye gideceğimize en başından bu yana inanıyoruz. Orada da güzel işler yapacağız. Ama temkinli olmak lazım. Son maçımızı almak istiyoruz. Tarihin en karakterli kadrosu. Hocaya teşekkür ediyorum aile ortamı kurduğu için. Bir adım sonra hedefimize ulaşacağız. Kongreye 12 gün kala 9 yaşındaki kızım, 'Futbolun başına geç, dünya şampiyonu olalım' dedi, Son gidişimizde 3. olmuştuk. Bir bakmışsınız kupanın sapından tutup Amerika'dan dönüyoruz. Cenab-ı Allah nasip etsin. Bu çocuklar hak ediyor. Orada da güzel işler yapacaklardır" dedi.