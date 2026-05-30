TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu, 2026 Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulunuyor.

İşte Hacıosmanoğlu'nun TRT Spor'a yaptığı açıklamalar:

"TÜRK MİLLETİ ADINA ONA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Milli takımda ortam gayet iyi. Genç ve pırlanta gibi bir jenerasyona sahibiz. Bu aile ortamını yaratan kişi Montella. Vincenzo Montella müthiş bir insan! Bazen insanlar eleştiriyor, doğru giden işi eleştirebilir insanlar. Hocamız, uzun süre burada olacaktır diye düşünüyorum. Türk milleti adına ona teşekkür ediyorum."

"TURNUVA TAKIMI OLMALIYIZ"

"Her Avrupa Şampiyonası'na ve Dünya Kupası'na katılıp turnuva takımı olmalıyız. Bu kadronun da 3-4 yıl beraber oynayarak inşallah Montella ile beraber bunu başaracağına inanıyorum."

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLARAK YURDA DÖNECEĞİZ"

"Ben futboldan soğumuştum. Trabzonspor başkanlığını bırakınca hatta 10 tane kurban kesmiştim. Ama sonrasında kızımın 'Başkan ol ve dünya şampiyonu olalım.' demesiyle geri döndüm. İnşallah şampiyon olarak yurda döneceğiz. Çocuklarımız bunu başaracak potansiyele sahip."

"HAYALİM, DÜNYA KUPASI ORGANİZASYONUNU TÜRKİYE'YE GETİRMEK"

"Benim hayalim, Dünya Kupası organizasyonunu Türkiye'ye getirmek. Rahatlıkla tek başımıza organize edebiliriz."