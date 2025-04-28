İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2025 Pazartesi / 1 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4383
  • EURO
    44,0304
  • ALTIN
    4141.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İbrahim Hacıosmanoğlu: Darısı diğer takımların, milli takımın başına
Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu: Darısı diğer takımların, milli takımın başına

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Gençlik Ligi finali ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi28 Nisan 2025 Pazartesi 21:44 - Güncelleme:
İbrahim Hacıosmanoğlu: Darısı diğer takımların, milli takımın başına
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor U19 Takımı'nın Barcelona U19 ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncuların gösterdiği performanstan dolayı büyük gurur duyduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu, "Tarih yaşattılar bize. Bu maç için çok ümitliydim. Daha önceki maçta da özellikle Barcelona ile eşleşmek istediğimi söylemiştim. İki önemli kalecimiz eksikti, talihsiz iki gol yedik. Sonuçta Barcelona'ya yenildik ama çocukların hepsinin alnından öpüyorum, onlara sahip çıkmak lazım." dedi.

Darısı diğer takımların başına diyen Hacıosmanoğlu, "Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile oynuyorsunuz, önemli bir adım. Darısı diğer takımların, milli takımın başına, gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

  • TFF Başkanı
  • İbrahim Hacıosmanoğlu
  • Gençlik Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.